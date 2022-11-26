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В Украине продолжали бесплатно растаможивать автомобили, несмотря на решение парламента

Валентина РоманенкоСуббота, 26 ноября 2022, 09:31
В Украине продолжали бесплатно растаможивать автомобили, несмотря на решение парламента
фото прокуратуры

На львовской таможне разоблачили незаконную схему растаможки автомобилей.

Источник: прокуратура Львовской области

Детали: По данным следствия, таможенники, в условиях военного положения, в период с 1 по 5 июля 2022 года, внесли ложные данные в автоматизированную систему таможенного оформления "Инспектор", что позволило им незаконно освободить владельцев автомобилей от уплаты обязательных таможенных платежей.

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К тому времени решение Верховной Рады о льготном растаможивании ввозимых в страну транспортных средств уже не действовало – оно утратило силу 1 июля, отмечают прокуроры.

Таким образом, действия инспекторов нанесли государственному бюджету ущерб на сумму более 3,3 млн гривен.

Следовательно, при процессуальном руководстве прокуроров Львовской областной прокуратуры разоблачена схема незаконного таможенного оформления 47 транспортных средств без уплаты обязательных таможенных платежей.

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Четырем инспекторам таможенного поста "Городок" Львовской таможни сообщено о подозрении по факту злоупотребления служебным положением, что повлекло тяжкие последствия.

 

Решается вопрос об отстранении подозреваемых от занимаемых должностей и избрании в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей.

Темы: таможнякоррупция
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