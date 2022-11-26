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На східному кордоні Естонії почали працювати українські прикордонники

"Європейська правда"Субота, 26 листопада 2022, 09:53
На східному кордоні Естонії почали працювати українські прикордонники
фото: дпсу

У суботу на східному кордоні Естонії розпочали роботу п'ять українських прикордонників, які допомагають місцевим колегам та за необхідності беруть участь у опитуванні тих, хто перетинає кордон. 

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

Українські прикордонники прибули до естонського кордону за сприяння європейської агенції з охорони кордонів Frontex. Вони працюють на прикордонних пунктах Нарва та Лухамаа, де спостерігають за контролем на естонському кордоні. 

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Прикордонники Естонії зможуть скористатися досвідом українських колег і краще зрозуміти шлях біженців, які прибувають з України, а також їх подальший напрямок, та ефективніше надавати допомогу.

На підставі додаткової інформації, перевіреної українськими чиновниками, естонські прикордонники зможуть швидше ухвалювати рішення про дозвіл перетинати кордон та швидше надавати допомогу біженцям.

За словами голови відділу прикордонної охорони Департаменту поліції та прикордонної охорони Егерта Бєлічова, департамент шукав різні способи залучення українських колег до східного кордону Естонії, і він радий, що це стало реальністю за підтримки Frontex.

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"Нашим прикордонникам і чиновникам Frontex, що допомагають їм, на східному кордоні доводиться нелегко: щодня серед сотень людей вони повинні виділяти тих, хто дійсно рятується втечею від війни, і тих, хто не має права приїжджати до Естонії. Українські прикордонники можуть допомогти нам знаннями та інформацією ", - зазначив Бєлічов.

Українські колеги працюватимуть в Естонії спочатку місяць, після чого буде ухвалено рішення про продовження їхнього відрядження. 

Відрядження українських прикордонників оплачує Frontex.

Нагадаємо, цього тижня Європарламент проголосував за рішення не приймати у ЄС паспорти та інші проїзні документи, видані Росією у незаконно окупованих регіонах України та Грузії.

Теми: Прикордонна службаЕстоніякордон
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