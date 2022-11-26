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На восточной границе Эстонии начали работать украинские пограничники

"Европейская правда"Суббота, 26 ноября 2022, 09:53
На восточной границе Эстонии начали работать украинские пограничники
фото: гпсу

В субботу на восточной границе Эстонии приступили к работе пять украинских пограничников, которые помогают местным коллегам и при необходимости принимают участие в опросе тех, кто пересекает границу.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

Украинские пограничники прибыли на эстонскую границу при содействии европейского агентства по охране границ Frontex. Они работают на пограничных пунктах Нарва и Лухамаа, где наблюдают за контролем на эстонской границе.

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Пограничники Эстонии смогут воспользоваться опытом украинских коллег и лучше понять путь прибывающих из Украины беженцев, а также их дальнейшее направление и эффективнее оказывать помощь.

На основании дополнительной информации, проверенной украинскими чиновниками, эстонские пограничники смогут быстрее принимать решение о разрешении пересекать границу и оказывать помощь беженцам.

По словам главы отдела пограничной охраны Департамента полиции и пограничной охраны Эгерта Беличева, департамент искал разные способы привлечения украинских коллег к восточной границе Эстонии, и он рад, что это стало реальностью при поддержке Frontex.

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"Нашим пограничникам и помогающим им Frontex на восточной границе приходится нелегко: ежедневно среди сотен людей они должны выделять тех, кто действительно спасается бегством от войны, и тех, кто не имеет права приезжать в Эстонию. Украинские пограничники могут помочь нам знаниями и информацией", - отметил Беличев.

Украинские коллеги будут работать в Эстонии сначала месяц, после чего будет принято решение о продлении их командировки.

Командировку украинских пограничников оплачивает Frontex.

Напомним, на этой неделе Европарламент проголосовал за решение не принимать в ЕС паспорта и другие проездные документы, выданные Россией в незаконно оккупированных регионах Украины и Грузии.

Темы: Пограничная службаЭстонияграница
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