Зеленський: Колись нас хотіли знищити голодом, тепер – темрявою та холодом. Не вийде
Українська влада нагадує, що росіяни будуть відповідати за історичний злочин Голодомору та нинішні воєнні злочини.
Джерело: президент Володимир Зеленський, голова Офісу президента Андрій Єрмак, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, відео Міністерства культури та інформполітики
Пряма мова Зеленського: "Українці пройшли через дуже страшні речі. І попри все зберегли здатність не підкорюватися та свою волелюбність. Колись нас хотіли знищити голодом, тепер – темрявою та холодом.
Нас не зламати.
Наш вогонь не згасне.
Ми знову переможемо смерть".
Пряма мова Єрмака: "Пам‘ятаємо Голодомор. Знаємо, хто автор геноциду. Також бачимо, хто хоче створити "холодомор".
Росіяни заплатять за всіх жертв Голодомору і будуть відповідати за сьогоднішні злочини. Це буде історичний час розплати".
Пряма мова Шмигаля: "Через 90 років російський режим знову через геноцид хоче зламати українців та нашу волю. Не вдасться. Незламний, хоробрий Український народ вистоїть і знову розквітне після перемоги. А Росія обов'язково заплатить за свої злочини. Крок за кроком ми наближаємо цей день.
Деталі: В свою чергу спікер парламенту наголосив, що українці завжди стоятимуть на захисті історичної справедливості.
"Завжди будемо звертатися до світу, аби такі та подібні злочини більше ніколи не мали місця!", - підкреслив Стефанчук.
Мінінформполітики нагадує, що о 16 годині варто запалити свічку пам'яті.