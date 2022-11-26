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Зеленський: Колись нас хотіли знищити голодом, тепер – темрявою та холодом. Не вийде

Валентина РоманенкоСубота, 26 листопада 2022, 10:25
Зеленський: Колись нас хотіли знищити голодом, тепер – темрявою та холодом. Не вийде
плакат - Andriy Yermolenko

Українська влада нагадує, що росіяни будуть відповідати за історичний злочин Голодомору та нинішні воєнні злочини.

Джерело: президент Володимир Зеленський, голова Офісу президента Андрій Єрмак, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, відео Міністерства культури та інформполітики

Пряма мова Зеленського: "Українці пройшли через дуже страшні речі. І попри все зберегли здатність не підкорюватися та свою волелюбність. Колись нас хотіли знищити голодом, тепер – темрявою та холодом.
 
Нас не зламати.
Наш вогонь не згасне.
Ми знову переможемо смерть".

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Пряма мова Єрмака: "Пам‘ятаємо Голодомор. Знаємо, хто автор геноциду. Також бачимо, хто хоче створити "холодомор".

Росіяни заплатять за всіх жертв Голодомору і будуть відповідати за сьогоднішні злочини. Це буде історичний час розплати".

Пряма мова Шмигаля: "Через 90 років російський режим знову через геноцид хоче зламати українців та нашу волю. Не вдасться. Незламний, хоробрий Український народ вистоїть і знову розквітне після перемоги. А Росія обов'язково заплатить за свої злочини. Крок за кроком ми наближаємо цей день.

Деталі: В свою чергу спікер парламенту наголосив, що українці завжди стоятимуть на захисті історичної справедливості.

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"Завжди будемо звертатися до світу, аби такі та подібні злочини більше ніколи не мали місця!", - підкреслив Стефанчук.

Мінінформполітики нагадує, що о 16 годині варто запалити свічку пам'яті.

Теми: голодоморісторіявійна
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