Зеленский: Когда-то нас хотели уничтожить голодом, теперь – тьмой и холодом. Не выйдет

Украинские власти напоминают, что россияне будут отвечать за историческое преступление Голодомора и нынешние военные преступления.

Источник: президент Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Ермак, премьер-министр Денис Шмыгаль, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, видео Министерства культуры и информполитики

Прямая речь Зеленского: "Украинцы прошли через очень страшные вещи. И при всем сохранили способность не подчиняться и свое свободолюбие. Когда-то нас хотели уничтожить голодом, теперь – тьмой и холодом.

Нас не сломить.

Наш огонь не погаснет.

Мы снова победим смерть".

Прямая речь Ермака: "Помним Голодомор. Знаем, кто автор геноцида. Также видим, кто хочет создать "холодомор".

ВИДЕО ДНЯ

Россияне заплатят за всех жертв Голодомора и будут отвечать за преступления. Это будет историческое время расплаты".

Прямая речь Шмыгаля: Через 90 лет российский режим снова через геноцид хочет сломать украинцев и нашу волю. Не удастся. Несокрушимый, храбрый Украинский народ выстоит и снова расцветет после победы. А Россия обязательно заплатит за свои преступления. Шаг за шагом мы приближаем этот день.

Детали: В свою очередь спикер парламента подчеркнул, что украинцы всегда будут стоять на защите исторической справедливости.

"Всегда будем обращаться к миру, чтобы такие и подобные преступления больше никогда не имели места!", - отметил Стефанчук.

Мининформполитики напоминает, что в 16 часов следует зажечь свечу памяти.