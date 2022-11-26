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Прикордонники знищили спостережний пункт з окупантами

Роман ПетренкоСубота, 26 листопада 2022, 11:43
фото дпсу

Воїни Державної прикордонної служби на Донеччині з мінометів знищили ворожий спостережний пункт та російських військових.

Джерело: ДПСУ

Деталі: Зазначається, що бійці однієї з бригад ЗСУ розвідали місце розташування спостережного пункту окупантів.

Для ураження противника завдання отримала прикордонна бойова група зі 120-мм мінометами.

За координатами мінометники закидали окупантів осколково-фугасними мінами, ворожу позицію й двійку окупантів-спостерігачів знищено.

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Теми: Прикордонна службаДонецька областьвійнаРосія
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