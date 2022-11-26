Прикордонники знищили спостережний пункт з окупантами
Субота, 26 листопада 2022, 11:43
Воїни Державної прикордонної служби на Донеччині з мінометів знищили ворожий спостережний пункт та російських військових.
Джерело: ДПСУ
Деталі: Зазначається, що бійці однієї з бригад ЗСУ розвідали місце розташування спостережного пункту окупантів.
Для ураження противника завдання отримала прикордонна бойова група зі 120-мм мінометами.
За координатами мінометники закидали окупантів осколково-фугасними мінами, ворожу позицію й двійку окупантів-спостерігачів знищено.
ВІДЕО ДНЯ