Прикордонники знищили спостережний пункт з окупантами

Воїни Державної прикордонної служби на Донеччині з мінометів знищили ворожий спостережний пункт та російських військових.

Джерело: ДПСУ

Деталі: Зазначається, що бійці однієї з бригад ЗСУ розвідали місце розташування спостережного пункту окупантів.

Для ураження противника завдання отримала прикордонна бойова група зі 120-мм мінометами.

За координатами мінометники закидали окупантів осколково-фугасними мінами, ворожу позицію й двійку окупантів-спостерігачів знищено.