Пограничники уничтожили наблюдательный пункт с оккупантами
Суббота, 26 ноября 2022, 10:43
Воины Государственной пограничной службы в Донецкой области из минометов уничтожили вражеский наблюдательный пункт и российских военных.
Источник: ГПСУ
Детали: Отмечается, что бойцы одной из бригад ВСУ разведали местоположение наблюдательного пункта оккупантов.
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Для поражения противника задачу получила пограничная боевая группа со 120-мм минометами.
По координатам минометчики забросали оккупантов осколочно-фугасными минами, вражескую позицию и двойку оккупантов-наблюдателей уничтожено.