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СБУ затримала агента ФСБ, який знімав позиції Сил оборони на прихований відеореєстратор

Валентина РоманенкоСубота, 26 листопада 2022, 12:18
СБУ затримала агента ФСБ, який знімав позиції Сил оборони на прихований відеореєстратор
фото прокуратури

Служба безпеки України викрила ще одного ворожого поплічника, який збирав для ворога інформацію про розташування підрозділів Сил оборони на південному напрямку.

Джерело: пресслужба СБУ, Одеська обласна прокуратура

Деталі: Вказано, що агента спецслужб РФ затримали в результаті багатоетапної спецоперації в Одесі.

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Він приховано збирав інформацію про місця дислокації військ на території регіону. Насамперед його цікавили розвіддані щодо кількості особового складу та військової техніки, актуальні відомості стосовно обороноздатності та бойової готовності військових об'єктів.

За даними слідства, зрадником виявився місцевий мешканець – активний прибічник "русского мира", але керувався він не лише ідеологічними мотивами.

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Зокрема, зрадник розраховував отримати "посаду" (за даними прокуратури, директора департаменту житлово - комунального господарства) в окупаційній адміністрації, у разі захоплення регіону окупантами.

Затриманий виїжджав до різних районів Одеси та передмістя і візуально оглядав місцевість. Для фіксації військових об’єктів він використовував прихований у салоні власного авто відеореєстратор. Зібрану інформацію зберігав на картці пам'яті, яку планував передати ворогу.

Зрадника затримали "на гарячому" під час чергової передачі корегувальної інформації для ворога та вилучили приховану картку пам’яті у пачці з-під сигарет та мобільний телефон, повідомляє прокуратура.

 

Під час обшуку було виявлено схований відеореєстратор та носії інформації із доказами протиправної діяльності,зазначає СБУ.

Правоохоронці повідомили затриманому про підозру в державній зраді. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Теми: СБУОдесавійна
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