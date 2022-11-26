Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ затримала агента ФСБ, який знімав позиції Сил оборони на прихований відеореєстратор

Валентина РоманенкоСубота, 26 листопада 2022, 13:18
фото прокуратури

Служба безпеки України викрила ще одного ворожого поплічника, який збирав для ворога інформацію про розташування підрозділів Сил оборони на південному напрямку.

Джерело: пресслужба СБУ, Одеська обласна прокуратура

Деталі: Вказано, що агента спецслужб РФ затримали в результаті багатоетапної спецоперації в Одесі.

Він приховано збирав інформацію про місця дислокації військ на території регіону. Насамперед його цікавили розвіддані щодо кількості особового складу та військової техніки, актуальні відомості стосовно обороноздатності та бойової готовності військових об'єктів.

За даними слідства, зрадником виявився місцевий мешканець – активний прибічник "русского мира", але керувався він не лише ідеологічними мотивами.

Зокрема, зрадник розраховував отримати "посаду" (за даними прокуратури, директора департаменту житлово - комунального господарства) в окупаційній адміністрації, у разі захоплення регіону окупантами.

ВІДЕО ДНЯ

Затриманий виїжджав до різних районів Одеси та передмістя і візуально оглядав місцевість. Для фіксації військових об’єктів він використовував прихований у салоні власного авто відеореєстратор. Зібрану інформацію зберігав на картці пам'яті, яку планував передати ворогу.

Зрадника затримали "на гарячому" під час чергової передачі корегувальної інформації для ворога та вилучили приховану картку пам’яті у пачці з-під сигарет та мобільний телефон, повідомляє прокуратура.

 

Під час обшуку було виявлено схований відеореєстратор та носії інформації із доказами протиправної діяльності,зазначає СБУ.

Правоохоронці повідомили затриманому про підозру в державній зраді. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Теми: СБУОдесавійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

оновлено від 8:31Росіяни вранці атакували двома ракетами Кривий Ріг – значні руйнування на залізниці

Найближчими тижнями зросте загальний темп операцій на фронті в Україні – ISW

Українці проявили винахідливість при ударах по Зміїному і крейсеру "Москва" – NYT

відеоДень ЧС-22: Франція достроково вийшла у плей-оф, Аргентина виграла перший матч

Угорщина визначила нового посла в Україні: випускник "МГИМО", фахівець із нацменшин

20% із київських "пунктів незламності" виявилися закритими – Арахамія

Усі новини...
СБУ
СБУ обшукала УПЦ МП на Буковині: методички з Москви і росіяни в рясах
СБУ затримала в Києві агента ФСБ, який готував диверсії
Скіфське золото, зброя, елітні авто: СБУ завадила вивезенню за кордон майна Богуслаєва
Останні новини
12:20
Окупанти поцілили в лінії електропередач, які живлять Херсон – ОВА
12:04
фото, відеоУ Сибіру горів найбільший нафтопереробний завод
11:46
Під час вибуху дитину викинуло з ліжка: історія загибелі немовля у Вільнянську
11:44
Кличко закликав киян не їздити на приватних авто: прогнозують снігопад
11:43
У Києві застосували аварійні відключення світла
11:36
Угорський парламент на 30 хвилин вимкнув освітлення, вшановуючи жертв Голодомору
11:20
Вчені показали, якими були б сучасні динозаври, якби не вимерли
11:19
ЗСУ знищили окупантів, техніку та "важливий об’єкт" на Луганщині – ОВА
11:11
Посол у Німеччині розповів, як домовилися з депутатами про визнання Голодомору геноцидом
11:02
оновлено від 8:31Росіяни вранці атакували двома ракетами Кривий Ріг – значні руйнування на залізниці
Усі новини...