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СБУ задержала агента ФСБ, который снимал позиции Сил обороны на скрытый видеорегистратор

Валентина РоманенкоСуббота, 26 ноября 2022, 12:18
СБУ задержала агента ФСБ, который снимал позиции Сил обороны на скрытый видеорегистратор
фото прокуратуры

Служба безопасности Украины разоблачила еще одного вражеского пособника, который собирал для врага информацию о расположении подразделений Сил обороны на южном направлении.

Источник: пресс-служба СБУ, Одесская областная прокуратура

Детали: Указано, что агента спецслужб РФ задержали в результате многоэтапной спецоперации в Одессе.

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Он скрыто собирал информацию о местах дислокации войск на территории региона. Прежде всего его интересовали разведданные о количестве личного состава и военной техники, актуальные сведения о обороноспособности и боевой готовности военных объектов.

По данным следствия, предателем оказался местный житель - активный сторонник "русского мира", но руководствовался он не только идеологическими мотивами.

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В частности, предатель рассчитывал получить "должность" (по данным прокуратуры, директора департамента жилищно - коммунального хозяйства) в оккупационной администрации, в случае захвата региона оккупантами.

Задержанный выезжал в разные районы Одессы и пригорода и визуально осматривал местность. Для фиксации военных объектов он использовал скрытый в салоне собственного авто видеорегистратор. Собранную информацию хранил на карте памяти, которую планировал передать врагу.

Предателя задержали с поличным во время очередной передачи корректирующей информации для врага и изъяли скрытую карту памяти в пачке из-под сигарет и мобильный телефон, сообщает прокуратура.

 

Во время обыска был обнаружен скрытый видеорегистратор и носители информации с доказательствами противоправной деятельности,отмечает СБУ.

Правоохранители сообщили задержанному о подозрении в государственной измене. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Темы: СБУОдессавойна
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