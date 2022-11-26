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Кім закликав українців зробити запас води і зарядити павербанки

Роман ПетренкоСубота, 26 листопада 2022, 13:12
Кім закликав українців зробити запас води і зарядити павербанки
фото з сайту nikcenter

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім закликав людей зробити запас води та зарядити павербанки, оскільки є ризик нових обстрілів з боку Росії.

Джерело: Кім у відеозверненні

Пряма мова Кіма: "Звертаюсь до всіх, будь ласка, зробіть собі запас води, зарядіть павербанки, подумайте щодо зв'язку, обговоріть з рідними, що робити, якщо його не буде.

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Звертаюся до усіх наших волонтерів – перемикнутися на дизель-генератори, на паливо, щоб ми могли по області допомагати людям, які малозабезпечені, не мають змоги придбати собі дизель-генератори...

Деталі: Він нагадав, що росіяни продовжують погрожувати, що нападатимуть на українську енергосистему, тому потрібно бути готовими.

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Теми: обстрілРосіявода
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