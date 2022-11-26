Ким призвал украинцев сделать запас воды и зарядить павербанки

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким призвал людей сделать запас воды и зарядить павербанки, поскольку есть риск новых обстрелов со стороны России.

Источник: Ким в видеообращении

Прямая речь Кима: "Обращаюсь ко всем, пожалуйста, сделайте себе запас воды, зарядите павербанки, подумайте о связи, обсудите с родными, что делать, если ее не будет.

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Обращаюсь ко всем нашим волонтерам - переключиться на дизель-генераторы, на топливо, чтобы мы могли по области помогать людям, которые малообеспеченные, не имеют возможности приобрести себе дизель-генераторы...

Детали: Он напомнил, что россияне продолжают угрожать, что будут нападать на украинскую энергосистему, поэтому нужно быть готовыми.