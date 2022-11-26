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Мер Будапешта: Орбан хотів зробити з України ворога, але зрозумів, що це не працює

"Європейська правда"Субота, 26 листопада 2022, 13:39
Мер Будапешта: Орбан хотів зробити з України ворога, але зрозумів, що це не працює
Karácsony Gergely, AFP via Getty Images

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан намагався зробити з України та з президента Володимира Зеленського ворога, однак це не спрацювало.

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" розповів угорський опозиційний політик, мер Будапешта Гергей Корачонь.

На його думку, Орбану завжди потрібен "ворог", якого можна звинуватити у тому, що "справи йдуть не так". 

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"У іншому разі їм доведеться визнати, що вони погано керують країною", - зазначив Корачонь.

Тож, за словами політика, Орбан спробував позиціонувати Зеленського як свого противника, але це не спрацювало.

"Тому в одному з останніх виступів він, навпаки, порівняв Зеленського з одним із наших мучеників, Імре Надєм, якого стратили після революції 1956 року під тиском Росії.

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Бо Орбан зрозумів, що Україна як ворог не працює. То він знову обрав на цю роль старих ворогів - Брюссель та санкції, попри те, що він сам проголосував за ці санкції", - зауважив Корачонь.

Політик додав, що Орбан може одночасно робити заяви, які будуть абсолютно суперечити одна одній. Наприклад, він особисто проголосував за санкції в ЄС, а після цього запустив неймовірно дорогу урядову рекламну кампанію та завісив усю країну білбордами, що агітують проти санкцій.

Дивіться повне інтерв’ю на YouTube-каналі "Європейської правди".

Теми: УгорщинаУкраїнаЗеленський
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