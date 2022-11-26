Мер Будапешта: Орбан хотів зробити з України ворога, але зрозумів, що це не працює

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан намагався зробити з України та з президента Володимира Зеленського ворога, однак це не спрацювало.

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" розповів угорський опозиційний політик, мер Будапешта Гергей Корачонь.

На його думку, Орбану завжди потрібен "ворог", якого можна звинуватити у тому, що "справи йдуть не так".

"У іншому разі їм доведеться визнати, що вони погано керують країною", - зазначив Корачонь.

Тож, за словами політика, Орбан спробував позиціонувати Зеленського як свого противника, але це не спрацювало.

"Тому в одному з останніх виступів він, навпаки, порівняв Зеленського з одним із наших мучеників, Імре Надєм, якого стратили після революції 1956 року під тиском Росії.

Бо Орбан зрозумів, що Україна як ворог не працює. То він знову обрав на цю роль старих ворогів - Брюссель та санкції, попри те, що він сам проголосував за ці санкції", - зауважив Корачонь.

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Політик додав, що Орбан може одночасно робити заяви, які будуть абсолютно суперечити одна одній. Наприклад, він особисто проголосував за санкції в ЄС, а після цього запустив неймовірно дорогу урядову рекламну кампанію та завісив усю країну білбордами, що агітують проти санкцій.

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