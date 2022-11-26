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Мэр Будапешта: Орбан хотел сделать из Украины врага, но понял, что это не работает

"Европейская правда"Суббота, 26 ноября 2022, 14:39
Karácsony Gergely, AFP via Getty Images

Премьер Венгрии Виктор Орбан пытался сделать из Украины и президента Владимира Зеленского врага, однако это не сработало.

Об этом в интервью "Европейской правде" рассказал венгерский оппозиционный политик, мэр Будапешта Гергей Корачон.

По его мнению, Орбану всегда нужен "враг", которого можно обвинить в том, что "дела обстоят не так".

"В противном случае им придется признать, что они плохо управляют страной", – отметил Корачонь.

По словам политика, Орбан попытался позиционировать Зеленского как своего противника, но это не сработало.

"Поэтому в одном из последних выступлений он, напротив, сравнил Зеленского с одним из наших мучеников, Имре Надем, казненным после революции 1956 года под давлением России.

Потому что Орбан понял, что Украина как враг не работает. Так он снова выбрал на эту роль старых врагов - Брюссель и санкции, несмотря на то, что он сам проголосовал за эти санкции", - заметил Корачонь.

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Политик добавил, что Орбан может одновременно делать заявления, абсолютно противоречащие друг другу. Например, он лично проголосовал за санкции в ЕС, а после этого запустил невероятно дорогую правительственную рекламную кампанию и завесил всю страну агитирующих против санкций билбордами.

Смотрите полное интервью на YouTube-канале "Европейской правды".

Темы: ВенгрияУкраинаЗеленский
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