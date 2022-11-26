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Мэр Будапешта: Орбан хотел сделать из Украины врага, но понял, что это не работает

"Европейская правда"Суббота, 26 ноября 2022, 13:39
Мэр Будапешта: Орбан хотел сделать из Украины врага, но понял, что это не работает
Karácsony Gergely, AFP via Getty Images

Премьер Венгрии Виктор Орбан пытался сделать из Украины и президента Владимира Зеленского врага, однако это не сработало.

Об этом в интервью "Европейской правде" рассказал венгерский оппозиционный политик, мэр Будапешта Гергей Корачон.

По его мнению, Орбану всегда нужен "враг", которого можно обвинить в том, что "дела обстоят не так".

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"В противном случае им придется признать, что они плохо управляют страной", – отметил Корачонь.

По словам политика, Орбан попытался позиционировать Зеленского как своего противника, но это не сработало.

"Поэтому в одном из последних выступлений он, напротив, сравнил Зеленского с одним из наших мучеников, Имре Надем, казненным после революции 1956 года под давлением России.

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Потому что Орбан понял, что Украина как враг не работает. Так он снова выбрал на эту роль старых врагов - Брюссель и санкции, несмотря на то, что он сам проголосовал за эти санкции", - заметил Корачонь.

Политик добавил, что Орбан может одновременно делать заявления, абсолютно противоречащие друг другу. Например, он лично проголосовал за санкции в ЕС, а после этого запустил невероятно дорогую правительственную рекламную кампанию и завесил всю страну агитирующих против санкций билбордами.

Смотрите полное интервью на YouTube-канале "Европейской правды".

Темы: ВенгрияУкраинаЗеленский
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