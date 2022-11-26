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Угорці розділені, але переважна більшість підтримує український народ - мер Будапешта

"Європейська правда"Субота, 26 листопада 2022, 13:52

Переважна більшість угорського суспільства підтримує український народ, хоча жителі Угорщини є дуже розділеними.

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" розповів угорський опозиційний політик, мер Будапешта Гергей Корачонь.

"Угорське суспільство – це дуже розділене суспільство, яке перебуває під значним впливом угорської урядової пропаганди. Уряд Орбана намагається представити, ніби він – єдиний представник народу Угорщини. А насправді суспільство – поділене", - сказав Корачонь.

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Він підкреслив, що в Угорщині переважна більшість громадян підтримують український народ, однак через ефективність урядової пропаганди багато хто вірить у фейки.

"Через це є люди, які вірять, що за всім, що відбувається, стоїть Америка. Ще одна відмінність: угорський уряд позиціонує себе як друга Росії, хоча угорці насправді є більш проукраїнськими", - додав мер Будапешта.

Він зазначив, що коли українські біженці почали приїжджати до Угорщини, вони отримали тут теплий прийом, особливо у Будапешті. 

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"Люди активно долучилися, щоби дати їм притулок. А от щойно ми передали до України партію генераторів, обігрівачів та їжу. Звичайно, є невелика частка тих, хто вірить у російську пропаганду, але серця більшості угорців – з Україною", - запевнив угорський політик.

Дивіться повне інтерв’ю на YouTube-каналі "Європейської правди".

Теми: Угорщина
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