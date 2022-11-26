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Венгры разделены, но подавляющее большинство поддерживает украинский народ – мэр Будапешта

"Европейская правда"Суббота, 26 ноября 2022, 14:52

Подавляющее большинство венгерского общества поддерживает украинский народ, хотя жители Венгрии очень разделены.

Об этом в интервью "Европейской правде" рассказал венгерский оппозиционный политик, мэр Будапешта Гергей Корачон.

"Венгерское общество – это очень разделенное общество, которое находится под значительным влиянием венгерской правительственной пропаганды. Правительство Орбана пытается представить, будто оно – единственный представитель народа Венгрии. А на самом деле общество – разделено", - сказал Корачонь.

Он подчеркнул, что в Венгрии подавляющее большинство граждан поддерживают украинский народ, однако из-за эффективности правительственной пропаганды многие верят в фейки.

"Поэтому есть люди, которые верят, что за всем происходящим стоит Америка. Еще одно отличие: венгерское правительство позиционирует себя как друга России, хотя венгры на самом деле есть более проукраинскими", - добавил мэр Будапешта.

Он отметил, что когда украинские беженцы начали приезжать в Венгрию, они получили здесь теплый прием, особенно в Будапеште.

"Люди активно присоединились, чтобы приютить их. А вот только что мы передали в Украину партию генераторов, обогревателей и еду. Конечно, есть небольшая доля тех, кто верит в российскую пропаганду, но сердца большинства венгров - с Украиной", - заверил венгерский политик. .

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Смотрите полное интервью на YouTube-канале "Европейской правды".

Темы: Венгрия
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