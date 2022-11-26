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Росіяни готуються вивезти з Луганщини 10,5 тисяч українських дітей - "Спротив"

Валентина РоманенкоСубота, 26 листопада 2022, 14:25
Росіяни готуються вивезти з Луганщини 10,5 тисяч українських дітей - Спротив
ілюстративне фото ЦНС

Російські загарбники підготували 10,5 тисячі українських дітей до вивезення в Росію з окупованої території Луганської області.

Джерело: "Центр національного спротиву"

Дослівно: "Російська окупаційна адміністрація на тимчасово окупованій території Луганщини відзвітувала, що для 15 000 дітей від 2 до 17 років було проведено поглиблені медичні огляди.

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Завезені з Росії медики зазначили в документах обстеження, що 70% з цих дітей "потребують спеціальної медичної допомоги". Саме таким заключенням росіяни прикривають депортацію дітей на територію РФ.

Спершу їх поміщають у спеціалізовані оздоровчі заклади, потім з низки надуманих причин, затримують повернення дітей додому, щоб спонукати батьків приїхати до дітей, опісля родинам забороняють повертатись на територію України".

Деталі: Доприкладу, в пансіонаті "Фея-3" у м. Анапа Краснодарського краю вже перебуває більше 1500 осіб з тимчасово окупованої території Херсонської області, зазначають учасники підпілля.

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Громадян України схиляють до оформлення заявок на отримання російських паспортів та відкритття рахунків у банках РФ, начебто для виплат соціальної допомоги.

Також росіяни уже завезли 6 мобільних медичних пунктів на ТОТ Херсонщини. Це спеціалізовані вантажні автомобілі обладнані під мобільні діагностичні кабінети. Окупанти намагаються якомога швидше замінити українців на окупованих територіях на росіян.

ЦНС закликає мешканців ТОТ не допускати російських лікарів до обстеження українских дітей аби не стати жертвою депортації.

"Бережіть дітей від підлості росіян, а за можливості, залиште регіон. Повернемось додому після деокупації!", - наголошують у "Спротиві".

Теми: окупаціявійнаЛуганська областьРосія
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