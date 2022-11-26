Россияне готовятся вывезти из Луганщины 10,5 тысяч украинских детей - ЦНС

Российские захватчики подготовили 10,5 тысячи украинских детей к вывозу в Россию с оккупированной территории Луганской области.

Источник: "Центр национального сопротивления"

Дословно: "Российская оккупационная администрация на временно оккупированной территории Луганщины отчиталась, что для 15 000 детей от 2 до 17 лет были проведены углубленные медицинские осмотры.

Завезенные из России медики отметили в документах обследования, что 70% из этих детей "нуждаются в специальной медицинской помощи". Именно таким заключением россияне прикрывают депортацию детей на территорию РФ.

Сначала их помещают в специализированные оздоровительные учреждения, затем по ряду надуманных причин, задерживают возвращение детей домой, чтобы побудить родителей приехать к детям, после семьям запрещают возвращаться на территорию Украины".

Детали: К примеру, в пансионате "Фея-3" в г. Анапа Краснодарского края уже находится более 1500 человек с временно оккупированной территории Херсонской области, отмечают участники подполья.

Граждан Украины склоняют к оформлению заявок на получение российских паспортов и открытию счетов в банках РФ, якобы для выплат социальной помощи.

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Также россияне уже завезли 6 мобильных медицинских пунктов на ВОТ Херсонщины. Это специализированные грузовые автомобили, оборудованные под мобильные диагностические кабинеты. Оккупанты пытаются как можно скорее заменить украинцев на оккупированных территориях на россиян.

ЦНС призывает жителей ВОТ не допускать российских врачей к обследованию украинских детей, чтобы не стать жертвой депортации.

"Берегите детей от подлости россиян, а по возможности, оставьте регион. Вернемся домой после деоккупации!", - отмечают в "Спротиве".