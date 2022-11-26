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Росія продовжує вбивати десятками людей на звільнених територіях Херсонщини

Роман ПетренкоСубота, 26 листопада 2022, 15:47
фото поліції

Всього з часу деокупації Херсонської області Росія вже вбила 32 цивільних, повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

Джерело: Клименко у Facebook

Пряма мова Клименка: "Щоденні російські обстріли знищують місто та вбивають мирних місцевих мешканців. Всього з часу деокупації Росія вбила на Херсонщині 32 цивільних.

Багато людей евакуюються, щоб знайти прихисток у спокійніших регіонах держави. Але й чимало містян залишаються у своїх домівках. І нам потрібно забезпечити їм максимально можливу безпеку".

Деталі: За даними Клименка, сапери поліції вже обстежили майже 450 га звільнених територій області та вилучили більш як 3,5 тисячі вибухонебезпечних предметів.

Теми: Херсонська областьдеокупаціявійнаРосія
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