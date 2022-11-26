Россия продолжает убивать десятками людей на освобожденных территориях Херсонщины

Всего со времени деоккупации Херсонской области Россия уже убила 32 гражданских, сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

Источник: Клименко в Facebook

Прямая речь Клименко: "Ежедневные российские обстрелы уничтожают город и убивают мирных местных жителей. Всего со времени деоккупации россия убила на Херсонщине 32 гражданских.

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Многие люди эвакуируются, чтобы найти приют в более спокойных регионах государства. Но и многие горожане остаются в своих домах. И нам нужно обеспечить им максимально возможную безопасность".

Детали: По данным Клименко, саперы полиции уже обследовали почти 450 га освобожденных территорий области и изъяли более 3,5 тысячи взрывоопасных предметов.