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Раптово помер очільник МЗС Білорусі

Валентина РоманенкоСубота, 26 листопада 2022, 15:03
Раптово помер очільник МЗС Білорусі
фото БелТА

Державне інформаційне агентство Білорусі повідомило про смерть міністра закордонних справ РБ Володимира Макея.

Джерело: БелТА, Радыё Свабода

Деталі: Про причини смерті не повідомляється.

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Інформацію про смерть міністра підтвердив прессекретар МЗС Білорусі Анатолій Глаз. Він повідомив, що напередодні Макей обговорював робочі плани на тиждень.

"Він раптово помер кілька годин тому. Ніщо не віщувало. Велика втрата для всіх нас", - сказав прессекретар.

Макею було 64 роки. Він обіймав посаду міністра закордонних справ з 20 серпня 2012 року.

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Цього тижня Макей відвідав Єреван, де проходив саміт ОДКБ.

Теми: Білорусь
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