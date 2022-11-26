Внезапно умер глава МИД Беларуси

Государственное информационное агентство Беларуси сообщило о смерти министра иностранных дел РБ Владимира Макея.

Источник: БелТА, Радыё Свабода

Детали: О причинах смерти не сообщается.

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Информацию о смерти министра подтвердил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз. Он сообщил, что накануне Макей обсуждал рабочие планы на неделю.

"Он внезапно скончался несколько часов назад. Это ничего не предвещало. Большая потеря для всех нас", - сказал пресс-секретарь.

Макею было 64 года. Он занимал должность министра иностранных дел с 20 августа 2012 года.

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На этой неделе Макей посетил Ереван, где проходил саммит ОДКБ.