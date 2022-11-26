Росіяни влучили в будинок у Часовому Ярі – троє поранених
Субота, 26 листопада 2022, 15:15
Російські війська 26 листопада вдарили з літака по місту Часів Яр у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано під'їзд 5-поверхівки, троє цивільних людей отримали поранення.
Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко
Пряма мова: "Росіяни завдали авіаудару по Часовому Яру – троє людей зазнали поранень. Прямим влучаннями зруйновано під'їзд п'ятиповерхівки, пошкоджено недобудову та склад".
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Деталі: За словами Кириленка, "не минає ні дня, щоб росіяни не вдарили по цивільних на Донеччині".
Він наголосив, що залишатися в області небезпечно, і закликав жителів евакуюватися.
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