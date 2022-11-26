Росіяни влучили в будинок у Часовому Ярі – троє поранених

Часів Яр після атаки, фото з Телеграм Павла Кириленка

Російські війська 26 листопада вдарили з літака по місту Часів Яр у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано під'їзд 5-поверхівки, троє цивільних людей отримали поранення.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко

Пряма мова: "Росіяни завдали авіаудару по Часовому Яру – троє людей зазнали поранень. Прямим влучаннями зруйновано під'їзд п'ятиповерхівки, пошкоджено недобудову та склад".

Деталі: За словами Кириленка, "не минає ні дня, щоб росіяни не вдарили по цивільних на Донеччині".

Він наголосив, що залишатися в області небезпечно, і закликав жителів евакуюватися.