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Росіяни влучили в будинок у Часовому Ярі – троє поранених

Олена РощінаСубота, 26 листопада 2022, 16:15
Часів Яр після атаки, фото з Телеграм Павла Кириленка

Російські війська 26 листопада вдарили з літака по місту Часів Яр у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано під'їзд 5-поверхівки, троє цивільних людей отримали поранення.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко

Пряма мова: "Росіяни завдали авіаудару по Часовому Яру – троє людей зазнали поранень. Прямим влучаннями зруйновано під'їзд п'ятиповерхівки, пошкоджено недобудову та склад".

Деталі: За словами Кириленка, "не минає ні дня, щоб росіяни не вдарили по цивільних на Донеччині". 

Він наголосив, що залишатися в області небезпечно, і закликав жителів евакуюватися. 

Теми: Донецька областьвійна
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