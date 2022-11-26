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Россияне ударили по дому в Часовом Яру – трое раненых

Елена РощинаСуббота, 26 ноября 2022, 16:15
Часов Яр после атаки, фото из Телеграмм Павла Кириленко

Российские войска 26 ноября ударили с самолета по городу Часов Яр в Донецкой области, в результате чего разрушен подъезд 5-этажки, трое гражданских получили ранения.

Источник: глава Донецкой ОГА Павел Кириленко

Прямая речь: "Россияне нанесли авиаудар по Часовому Яру – три человека получили ранения. Прямым попаданием разрушен подъезд пятиэтажки, повреждены недостроенное здание и склад".

Детали: По словам Кириленко, "не проходит ни дня, чтобы россияне не ударили по гражданским в Донецкой области".

Он отметил, что оставаться в области опасно, и призвал жителей эвакуироваться.

Темы: Донецкая областьвойна
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