Россияне ударили по дому в Часовом Яру – трое раненых
Суббота, 26 ноября 2022, 15:15
Российские войска 26 ноября ударили с самолета по городу Часов Яр в Донецкой области, в результате чего разрушен подъезд 5-этажки, трое гражданских получили ранения.
Источник: глава Донецкой ОГА Павел Кириленко
Прямая речь: "Россияне нанесли авиаудар по Часовому Яру – три человека получили ранения. Прямым попаданием разрушен подъезд пятиэтажки, повреждены недостроенное здание и склад".
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Детали: По словам Кириленко, "не проходит ни дня, чтобы россияне не ударили по гражданским в Донецкой области".
Он отметил, что оставаться в области опасно, и призвал жителей эвакуироваться.
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