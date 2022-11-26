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Зеленський і прем'єр Бельгії підписали декларацію про підтримку вступу України до НАТО

"Європейська правда"Субота, 26 листопада 2022, 15:39
Зеленський і прем'єр Бельгії підписали декларацію про підтримку вступу України до НАТО
Зеленський і де Кроо. фото ОП

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Бельгії  Александр Де Кроо на зустрічі в Києві у суботу підписали декларацію щодо підтримки членства України в ЄС і НАТО.

Про це повідомила пресслужба глави держави, пише "Європейська правда"

"Я дякую Бельгії й пану премʼєр-міністру за підписану сьогодні спільну декларацію. Цей документ засвідчує підтримку Бельгією нашого руху до повноправного членства у Європейському Союзі та НАТО. Ми обов’язково здобудемо цей важливий для нас результат", – заявив президент України.

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31 жовтня Зеленський підписав аналогічний документ з прем’єр-міністром Чехії. Тоді повідомлялося, що це був перший документ, який підписує Україна з метою прискорення євроатлантичної інтеграції.

30 вересня Володимир Зеленський оголосив про підписання Україною заявки на пришвидшений вступ до Північноатлантичного Альянсу.

Очільниця місії України при Північноатлантичному альянсі Наталія Галібаренко вважає, що подання Києвом заявки на прискорений вступ до НАТО означає, що дискусія про це "набула формалізованого характеру".

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Теми: НАТО
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