Зеленский и премьер Бельгии подписали декларацию о поддержке вступления Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо на встрече в Киеве в субботу подписали декларацию о поддержке членства Украины в ЕС и НАТО.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства, пишет "Европейская правда"

"Я благодарю Бельгию и господина премьер-министра за подписанную сегодня совместную декларацию. Этот документ свидетельствует о поддержке Бельгией нашего движения к полноправному членству в Европейском Союзе и НАТО. Мы обязательно получим этот важный для нас результат", – заявил президент Украины.

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31 октября Зеленский подписал подобный документ с премьер-министром Чехии. Тогда сообщалось, что это был первый документ, подписываемый Украиной с целью ускорения евроатлантической интеграции.

30 сентября Владимир Зеленский объявил о подписании Украиной заявки на ускоренное вступление в Североатлантический альянс.

Глава миссии Украины при Североатлантическом альянсе Наталья Галибаренко считает, что подача Киевом заявки на ускоренное вступление в НАТО означает, что дискуссия об этом "приобрела формализованный характер".

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