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Кремль створює штучний голод, як у 1933 році – Шмигаль

Олена РощінаСубота, 26 листопада 2022, 17:43
Денис Шмигаль, скриншот

Україна виділила 900 мільйонів гривень на закупівлю пшениці та кукурудзи для Судану, Ємену, Кенії та Нігерії, щоб не дати Кремлю створити штучний голод у цих країнах.

Джерело: прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час Міжнародного саміту з продовольчої безпеки у Києві 26 листопада, Telegram Шмигаля й "Укрінформ"

Пряма мова: "У Кремлі зараз розуміють значення України як одного з гарантів світової продовольчої безпеки і усіляко блокують український експорт, створюючи таким чином штучний голод в інших країнах.

Для Росії ці жертви є бажаними, на жаль, вони зацікавлені в стані глобальної нестабільності, так само як в 1933 році були зацікавлені в смерті українців".

Деталі: За словами Шмигаля, в межах ініціативи президента України "Grain from Ukraine" щодо посилення гуманітарної складової українського продовольчого експорту держави-учасниці будуть купувати українську продукцію та передавати її в ті країни, де існує загроза голоду.

Зокрема, Німеччина вже придбала 27 тисяч тонн української пшениці, яка буде спрямована до Ефіопії, США виділили 20 мільйонів доларів на закупівлю українського продовольства, також прем’єр-міністр Польщі анонсував виділення на зазначені цілі 20 мільйонів доларів.

Україна, незважаючи на власні проблеми, виділила 900 мільйонів гривень на закупівлю пшениці та кукурудзи для Судану, Ємену, Кенії та Нігерії, нагадав Шмигаль.

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Ініціатива реалізується в партнерстві зі Всесвітньою продовольчою програмою ООН.

Довідка: До 90-х роковин Голодомору Україна запустила ініціативу "Grain from Ukraine" (Зерно з України), в межах якої до середини наступного року близько 60 суден з українським зерном планується направити до найбідніших країн Африки.

Напередодні на виконання указу президента "Про надання гуманітарної допомоги державам Африки та Азії" уряд погодив спрямування до Судану, Ємену, Кенії та Нігерії 125 тисяч т зерна.

Теми: Шмигаль зерноголодоморРосія
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