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Кремль создает искусственный голод, как в 1933 году – Шмыгаль

Елена РощинаСуббота, 26 ноября 2022, 17:43
Денис Шмыгаль, скриншот

Украина выделила 900 миллионов гривен на закупку пшеницы и кукурузы для Судана, Йемена, Кении и Нигерии, чтобы не дать Кремлю создать искусственный голод в этих странах.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль во время Международного саммита по продовольственной безопасности в Киеве 26 ноября, Telegram Шмыгаля и "Укринформ"

Прямая речь: "В Кремле сейчас понимают значение Украины как одного из гарантов мировой продовольственной безопасности и всячески блокируют украинский экспорт, создавая таким образом искусственный голод в других странах.

Для России эти жертвы являются желанными, к сожалению, они заинтересованы в состоянии глобальной нестабильности, так же как в 1933 году были заинтересованы в смерти украинцев".

Детали: По словам Шмыгаля, в рамках инициативы президента Украины "Grain from Ukraine" по усилению гуманитарной составляющей украинского продовольственного экспорта государства-участники будут покупать украинскую продукцию и передавать ее в те страны, где существует угроза голода.

В частности, Германия уже приобрела 27 тысяч тонн украинской пшеницы, которая будет направлена в Эфиопию, США выделили 20 миллионов долларов на закупку украинского продовольствия, также премьер-министр Польши анонсировал выделение на указанные цели 20 миллионов долларов.

Украина, несмотря на собственные проблемы, выделила 900 миллионов гривен на закупку пшеницы и кукурузы для Судана, Йемена, Кении и Нигерии, напомнил Шмыгаль.

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Инициатива реализуется в партнерстве со Всемирной продовольственной программой ООН.

Справка: К 90-й годовщине Голодомора Украина запустила инициативу "Grain from Ukraine" (Зерно из Украины), в рамках которой до середины следующего года около 60 судов с украинским зерном планируется направить в беднейшие страны Африки.

Накануне во исполнение указа президента "О предоставлении гуманитарной помощи государствам Африки и Азии" правительство согласовало направление в Судан, Йемен, Кению и Нигерию 125 тысяч т зерна.

Темы: ШмыгальзерноголодоморРосcия
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