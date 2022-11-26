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Президентка Угорщини в Києві: Відповідальність Путіна за цю війну очевидна

"Європейська правда"Субота, 26 листопада 2022, 17:08
Президентка Угорщини в Києві: Відповідальність Путіна за цю війну очевидна
Каталін Новак у Києві, фото з її Facebook

Президентка Угорщини Каталін Новак під час візиту до Києва заявила, що відповідальність президента РФ Володимира Путіна за війну проти України очевидна.

Про це вона сказала на брифінгу у Києві після саміту продовольчої безпеки, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Новак сказала, що в Угорщини є "150 тисяч причин зупинити цю війну і досягти миру". 

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"150 тисяч причин – це 150 тисяч угорців, які мешкають на Закарпатті на території України. Вже чимало етнічних угорців віддали своє життя за захист України", – заявила угорська президентка.

Відповідальність Володимира Путіна за цю війну очевидна і угорці завжди і у всьому виступали проти цього страждання і кровопролиття. Ми є сусідами з Україною і наші сусіди можуть покладатися на нашу допомогу. Сусіди завжди залишатимуться сусідами", – зазначила Новак. 

Вона засудила російську агресію та звернула увагу на те, що "війна в Україні є найбільш актуальним і важливим викликом у нашому регіоні".

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Новак підкреслила, що сторони мають повернутися за стіл переговорів, "мають бути відкриті дипломатичні канали, а кінцевою метою має бути досягнення справедливого миру".

"2022 рік був роком війни, давайте сподіватися, що 2023 рік стане роком відбудови та миру", – додала президентка Угорщини.

Новак також повідомила, що Угорщина профінансує транспортування 10 тисяч тонн зерна до Африки на суму 3,5 мільйона доларів у рамках ініціативи "Зерно з України".

Теми: УгорщинаРосіяПутінвійна
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