Президент Венгрии в Киеве: Ответственность Путина за эту войну очевидна

Каталин Новак в Киеве, фото из ее Facebook

Президент Венгрии Каталин Новак во время визита в Киев заявила,что ответственность президента РФ Владимира Путина за войну против Украины очевидна.

Об этом она сказала на брифинге в Киеве после саммита продовольственной безопасности, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Новак сказала, что у Венгрии есть "150 тысяч причин остановить эту войну и достичь мира".

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"150 тысяч причин – это 150 тысяч венгров, проживающих в Закарпатье на территории Украины. Уже немало этнических венгров отдали свою жизнь за защиту Украины", – заявила венгерская президент.

"Ответственность Владимира Путина за эту войну очевидна и венгры всегда и во всем выступали против этого страдания и кровопролития. Мы являемся соседями с Украиной и наши соседи могут полагаться на нашу помощь. Соседи всегда будут оставаться соседями", - отметила Новак.

Она осудила российскую агрессию и обратила внимание на то, что "война в Украине – самый актуальный и важный вызов в нашем регионе".

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Новак подчеркнула, что стороны должны вернуться за стол переговоров, "должны быть открыты дипломатические каналы, а конечной целью должно быть достижение справедливого мира".

"2022 год был годом войны, давайте надеяться, что 2023 год станет годом восстановления и мира", – добавила президент Венгрии.

Новак также сообщила, что Венгрия профинансирует транспортировку 10 тысяч тонн зерна в Африку на сумму 3,5 миллиона долларов в рамках инициативы "Зерно из Украины".