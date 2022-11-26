Обмеження ціни на нафту РФ варто встановити на рівні $30-40 – Зеленський

Україна вважає, що обмеженням ціни на російську нафту доцільно встановити на рівні $30-40 за барель.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на брифінгу у Києві в суботу, повідомляє кореспондент "Європейської правда".

"Обмеження, яке сьогодні розглядається – біля $65 – я вважаю, штучне. Росія заробить десятки мільярдів надприбутку і використовувати буде проти нас. На жаль, не всім країнам так боляче разом з нами", - сказав Зеленський.

Реклама:

Він зазначив, що Україна підтримує позицію Литви та Польщі, які виступають за значно нижчу цінову стелю на російську нафту.

"У будь-якому випадку, будь-яке обмеження – це вже сигнал того, що країни будуть іти далі. Але нам хотілося б у цій боротьбі, щоб санкції були дуже результативними, щоб обмеження було на рівні $30-40, щоб їх Росія відчувала", – додав Зеленський.

Країни ЄС поки не домовилися, наскільки суворим має бути обмеження цін, яке буде впроваджено спільно з "Групою семи".

ВІДЕО ДНЯ

Такі країни, як Польща, заперечували проти пропозиції встановити ліміт у 65 доларів за барель, кажучи, що це занадто щедро для Росії. Інші країни, включаючи Грецію, не хочуть опускатися нижче цього рівня.

Метою обмеження ціни, вперше запропонованого США, є збереження потоку російської нафти, а також обмеження доходів Москви. Критики запропонованого рівня вказують на той факт, що Москва вже продає свою нафту зі знижкою, тому обмеження ціни на цьому рівні дозволило б продовжувати бізнес, як зазвичай.