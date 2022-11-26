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Ограничение цены на нефть РФ следует установить на уровне $30-40 – Зеленский

"Европейская правда"Суббота, 26 ноября 2022, 18:11

Украина считает, что ограничение цены на российскую нефть целесообразно установить на уровне $30-40 за баррель.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге в Киеве в субботу, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Ограничение, которое сегодня рассматривается – порядка $65 – я считаю, искусственное. Россия заработает десятки миллиардов сверхприбыли и будет использовать против нас. К сожалению, не всем странам так больно вместе с нами", – сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина поддерживает позицию Литвы и Польши, выступающих за значительно более низкий ценовой потолок на российскую нефть.

"В любом случае, любое ограничение – это уже сигнал того, что страны будут идти дальше. Но нам хотелось бы в этой борьбе, чтобы санкции были очень результативными, чтобы ограничение было на уровне $30-40, чтобы их Россия чувствовала", – добавил Зеленский.

Страны ЕС пока не договорились, насколько строгим должно быть ограничение цен, которое будет введено совместно с "Группой семи".

Такие страны как Польша возражали против предложения установить лимит в 65 долларов за баррель, говоря, что это слишком щедро для России. Другие страны, включая Грецию, не хотят опускаться ниже этого уровня.

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Целью ограничения цены, впервые предложенного США, является сохранение потока российской нефти, а также ограничение доходов Москвы. Критики предложенного уровня указывают на тот факт, что Москва уже продает свою нефть со скидкой, поэтому ограничение цены на этом уровне позволило бы продолжать бизнес как обычно.

Темы: ЗеленскийРосcиянефтьЕС
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