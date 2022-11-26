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Армія РФ перегруповується для посилення на трьох напрямках – Генштаб ЗСУ

Олена РощінаСубота, 26 листопада 2022, 17:34
Армія РФ перегруповується для посилення на трьох напрямках – Генштаб ЗСУ
Зброя до бою, фото Генштабу ЗСУ

На 276 добу широкомасштабної війни російські війська перегруповуються з метою посилення частин та підрозділів на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Джерело: оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ станом на 18:00 суботи 26 листопада

Дослівно: "Противник не припиняє завдавати ударів по цивільній об’єктах. Зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони, проводить інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій, на окремих напрямках продовжує наступальні дії. Намагається поповнювати втрати в особовому складі, озброєнні, боєприпасах, техніці та паливно-мастильних матеріалах. 

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Ворог продовжує перегрупування військ з метою посилення частин та підрозділів на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках".

Деталі: За добу противник завдав 2 ракетних обстріли по цивільних об’єктах міста Дніпро та здійснив 4 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ й населених пунктах.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

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На Слобожанському напрямку, у прикордонних районах Бєлгородської області РФ росіяни продовжують утримувати угруповання своїх військ. Неподалік Кудіївки Харківської області противник задіяв ударний БпЛА.

На Куп’янському напрямку окупанти ведуть активну оборону. На Лиманському напрямку зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій, здійснюють обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Зокрема, по районах населених пунктів Берестове, Куп’янськ,  Котлярівка, Табаївка і Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Площанка і Діброва на Луганщині та Терни і Райгородок Донецької області. Біля Берестового противник застосував ударний БпЛА.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник намагається продовжувати ведення наступальних дій. Здійснив обстріли з артилерії різних типів по районах населених пунктів Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Андріївка, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області. Завдав удару силами армійської авіації в районі населеного пункту Авдіївка. У районі Нью-Йорка задіяно ворожий ударний БпЛА.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог веде оборонні дії. Обстріляв з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Времівка Донецької області та Дорожнянка, Гуляйполе, Залізничне, Оріхів, Мала Токмачка, Щербаки, Кам’янське і Зелений Гай на Запоріжжі. Завдав авіаударів по районах Времівки в Донецькій області та Чарівного – у Запорізькій.

На Криворізькому та Херсонському напрямках військові РФ продовжують удосконалювати фортифікаційне обладнання та логістичне забезпечення передових підрозділів та позицій. 

Ворог не припиняє артилерійські обстріли підрозділів українських військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро. Задіяв увесь спектр артилерії для обстрілів населених пунктів Качкарівка, Червоний Маяк, Костирка, Зміївка, Берислав, Микільське, Придніпровське, Антонівка, Зеленівка, Музиківка, Чорнобаївка Херсонської області та міста Херсон.

У свою чергу, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили пункт управління, 9 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, а також ще один важливий об’єкт окупантів.

Теми: війнаДонбасХерсонська областьГенштаб
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