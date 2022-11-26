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Армия РФ перегруппировывается для усиления на трех направлениях – Генштаб ВСУ

Елена РощинаСуббота, 26 ноября 2022, 17:34
Армия РФ перегруппировывается для усиления на трех направлениях – Генштаб ВСУ
Оружие к бою, фото Генштаба ВСУ

На 276 сутки широкомасштабной войны российские войска перегруппировываются с целью усиления частей и подразделений на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Источник: оперативная информация Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18:00 субботы 26 ноября

Дословно: "Противник не прекращает наносить удары по гражданским объектам. Сосредоточивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны, проводит инженерное оборудование оборонительных рубежей и позиций, на отдельных направлениях продолжает наступательные действия. Пытается пополнять потери в личном составе, вооружении, боеприпасах, технике и горюче-смазочных материалах. 

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Враг продолжает перегруппировку войск с целью усиления частей и подразделений на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях".

Детали: За сутки противник нанес 2 ракетных обстрела по гражданским объектам города Днепр и совершил 4 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

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На Слобожанском направлении, в приграничных районах Белгородской области РФ россияне продолжают удерживать группировку своих войск. Неподалеку от Кудиевки Харьковской области противник задействовал ударный БПЛА.

На Купянском направлении оккупанты ведут активную оборону. На Лиманском направлении сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий, осуществляют обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии. В частности, по районам населенных пунктов Берестовое, Купянск, Котляровка, Табаевка и Крохмальное Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка, Площанка и Диброва в Луганской области и Терны и Райгородок в Донецкой области. Вблизи Берестового противник применил ударный БПЛА.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник пытается продолжать ведение наступательных действий. Осуществил обстрелы из артиллерии различных типов по районам населенных пунктов Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Андреевка, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Нанес удар силами армейской авиации в районе населенного пункта Авдеевка. В районе Нью-Йорка задействован вражеский ударный БПЛА.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг ведет оборонительные действия. Обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Времовка Донецкой области и Дорожнянка, Гуляйполе, Железнодорожное, Орехов, Малая Токмачка, Щербаки, Каменское и Зеленый Гай в Запорожской области. Нанес авиаудары по районам Временки в Донецкой области и Чаривного – в Запорожской.

На Криворожском и Херсонском направлениях военные РФ продолжают совершенствовать фортификационное оборудование и логистическое обеспечение передовых подразделений и позиций. 

Враг не прекращает артиллерийские обстрелы подразделений украинских войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр. Задействовал весь спектр артиллерии для обстрелов населенных пунктов Качкаровка, Красный Маяк, Костырка, Змиевка, Берислав, Никольское, Приднепровское, Антоновка, Зеленовка, Музыковка, Чернобаевка Херсонской области и города Херсон.

В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за текущие сутки поразили пункт управления, 9 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, а также еще один важный объект оккупантов.

Темы: войнаДонбассХерсонская областьГенштаб
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