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У Криму окупанти розгорнули полігон на території ландшафтного парку – Генштаб ЗСУ

Олена РощінаСубота, 26 листопада 2022, 19:08

У місті Джанкой в окупованому Криму російські загарбники облаштували полігон для стрільб на території Калинівського регіонального ландшафтного парку.

Джерело: вечірнє зведення Генерального штабу ЗСУ за 26 листопада

Дослівно: "За наявною інформацією, в тимчасово окупованому місті Джанкой, що у Криму, окупанти облаштували полігон для проведення стрільб на території Калинівського регіонального ландшафтного парку".

Деталі: Крім того, триває підготовка новоприбулих мобілізованих військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації, зокрема й на тимчасово зайнятій території України. 

В населеному пункті Новопетриківка Великоновосілківського району Донецької області зафіксовано проведення з мобілізованими окупантами тактичних навчань та виконання вправ зі стрілецькою зброєю. 

Разом із тим, у період з 22 по 23 листопада поточного року, в населеному пункті Старомлинівка всі цивільні будинки були заселені мобілізованими загарбниками.

Теми: КримвійнаРосіяГенштаб
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