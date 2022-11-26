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В Крыму оккупанты развернули полигон на территории ландшафтного парка – Генштаб ВСУ

Елена РощинаСуббота, 26 ноября 2022, 19:08

В городе Джанкой в оккупированном Крыму российские захватчики обустроили полигон для стрельб на территории Калиновского регионального ландшафтного парка.

Источник: вечерняя сводка Генерального штаба ВСУ за 26 ноября

Дословно: "По имеющейся информации, во временно оккупированном городе Джанкой, что в Крыму, оккупанты обустроили полигон для проведения стрельб на территории Калиновского регионального ландшафтного парка".

Детали: Кроме того, продолжается подготовка новоприбывших мобилизованных военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, в том числе и на временно занятой территории Украины. 

В населенном пункте Новопетриковка Великоновоселковского района Донецкой области зафиксировано проведение с мобилизованными оккупантами тактических учений и выполнение упражнений со стрелковым оружием. 

Вместе с тем, в период с 22 по 23 ноября текущего года, в населенном пункте Старомлиновка все гражданские дома были заселены мобилизованными захватчиками.

Темы: КрымвойнаРосcияГенштаб
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