В Крыму оккупанты развернули полигон на территории ландшафтного парка – Генштаб ВСУ

В городе Джанкой в оккупированном Крыму российские захватчики обустроили полигон для стрельб на территории Калиновского регионального ландшафтного парка.

Источник: вечерняя сводка Генерального штаба ВСУ за 26 ноября

Дословно: "По имеющейся информации, во временно оккупированном городе Джанкой, что в Крыму, оккупанты обустроили полигон для проведения стрельб на территории Калиновского регионального ландшафтного парка".

Реклама:

Детали: Кроме того, продолжается подготовка новоприбывших мобилизованных военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, в том числе и на временно занятой территории Украины.

В населенном пункте Новопетриковка Великоновоселковского района Донецкой области зафиксировано проведение с мобилизованными оккупантами тактических учений и выполнение упражнений со стрелковым оружием.

Вместе с тем, в период с 22 по 23 ноября текущего года, в населенном пункте Старомлиновка все гражданские дома были заселены мобилизованными захватчиками.