В Крыму оккупанты развернули полигон на территории ландшафтного парка – Генштаб ВСУ
В городе Джанкой в оккупированном Крыму российские захватчики обустроили полигон для стрельб на территории Калиновского регионального ландшафтного парка.
Источник: вечерняя сводка Генерального штаба ВСУ за 26 ноября
Дословно: "По имеющейся информации, во временно оккупированном городе Джанкой, что в Крыму, оккупанты обустроили полигон для проведения стрельб на территории Калиновского регионального ландшафтного парка".
Детали: Кроме того, продолжается подготовка новоприбывших мобилизованных военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, в том числе и на временно занятой территории Украины.
В населенном пункте Новопетриковка Великоновоселковского района Донецкой области зафиксировано проведение с мобилизованными оккупантами тактических учений и выполнение упражнений со стрелковым оружием.
Вместе с тем, в период с 22 по 23 ноября текущего года, в населенном пункте Старомлиновка все гражданские дома были заселены мобилизованными захватчиками.