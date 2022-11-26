У Пологах знайшли місце, де окупанти тримають полонених українців

У Пологах на окупованій частині Запорізької області виявлено місце незаконного утримання росіянами полонених українських захисників та мирних жителів.

Джерело: оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ станом на 18:00 суботи 26 листопада

Дослівно: "В місті Пологи, що на тимчасово зайнятій території Запорізької області, виявлено місце утримання полонених військовослужбовців Сил оборони та цивільних громадян, яких затримано за звинуваченнями у співпраці з силовими структурами України".

Нагадаємо: У війні Росії проти України частою практикою окупантів є пошук, переслідування, викрадення, а також катування українських патріотів, учасників АТО/ООС, політиків, які не йдуть на співпрацю, та просто незгодних із окупацією українців.