В Пологах нашли место, где оккупанты держат пленных украинцев

В Пологах на оккупированной части Запорожской области обнаружено место незаконного содержания россиянами пленных украинских защитников и мирных жителей.

Источник: оперативная информация Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18:00 субботы 26 ноября

Дословно: "В городе Пологи, что на временно занятой территории Запорожской области, обнаружено место содержания пленных военнослужащих Сил обороны и гражданских лиц, задержанных по обвинению в сотрудничестве с силовыми структурами Украины".

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Напомним: В войне России против Украины частой практикой оккупантов является розыск, преследование, похищения, а также пытки украинских патриотов, участников АТО/ООС, политиков, которые не идут на сотрудничество, и просто несогласных с оккупацией украинцев.