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Зеленський пропонує створити міжнародну інституцію зі штаб-квартирою в Києві чи Одесі

Олена РощінаСубота, 26 листопада 2022, 18:46
Зеленський пропонує створити міжнародну інституцію зі штаб-квартирою в Києві чи Одесі
Володимир Зеленський на International Summit оn Food Security, фото ОП

Президент України Володимир Зеленський на установчому саміті "International Summit оn Food Security" запропонував створити нову міжнародну інституцію зі штаб-квартирою в Україні, аби вона запобігала світовим загрозам і швидко реагувала на їх появу. 

Джерело: Володимир Зеленський у виступі на Міжнародному установчому саміті "International Summit оn Food Security" в межах гуманітарної програми "Grain from Ukraine", Офіс президента України

Пряма мова: "Сьогодні я хочу запропонувати у продовження цієї ініціативи створити нову міжнародну інституцію. Інституцію, яка буде новим ефективним і дієвим інструментом для запобігання й швидкого реагування на світові загрози. Усі: продовольчі, гуманітарні, безпекові. Зі штаб-квартирою у Києві чи Одесі, звідки незабаром вирушить судно в межах програми Grain from Ukraine".

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Деталі: 26 листопада, у День пам'яті жертв Голодомору в Україні, у Києві за участі іноземних лідерів відбувся установчий саміт "International Summit оn Food Security" в межах гуманітарної програми "Grain from Ukraine" ("Зерно з України").

У ньому в різних форматах взяли участь: президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Еммануель Макрон, федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем’єр-міністри Польщі, Литви, Румунії, Бельгії: Матеуш Моравецький, Інгріда Шимоніте, Ніколає Чуке, Александр Де Кроо, президентка Угорщини Каталін Новак, генсек ООН Антоніу Гутерріш, прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, глави урядів Швеції Ульф Крістерссон та Хорватії Андрей Пленкович, президенти Фінляндії, Латвії, Естонії, Словенії, Болгарії, генсек НАТО, високопосадовці Британії, Чехії, Італії, Австрії, Іспанії, Катару, Канади, Агентство США з міжнародного розвитку, Швейцарська агенція розвитку та співробітництва, Всесвітня продовольча програма в Україні, Food and Agriculture Organization (Продовольча та сільськогосподарська організація ООН).

International Summit оn Food Security
International Summit оn Food Security
Фото ОПУ

За результатами Міжнародного установчого саміту International Summit оn Food Security його учасники зробили спільну заяву.

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Теми: ЗеленськийсвітзерноУкраїна
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