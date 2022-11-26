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Зеленский предлагает создать международную институцию со штаб-квартирой в Киеве или Одессе

Елена РощинаСуббота, 26 ноября 2022, 18:46
Зеленский предлагает создать международную институцию со штаб-квартирой в Киеве или Одессе
Владимир Зеленский на International Summit оn Food Security, фото ОП

Президент Украины Владимир Зеленский на учредительном саммите "International Summit оn Food Security" предложил создать новую международную институцию со штаб-квартирой в Украине, чтобы она предотвращала мировые угрозы и быстро реагировала на их появление. 

Источник: Владимир Зеленский в выступлении на Международном учредительном саммите "International Summit оn Food Security" в рамках гуманитарной программы "Grain from Ukraine", Офис президента Украины

Прямая речь: "Сегодня я хочу предложить в продолжение этой инициативы создать новую международную институцию. Институцию, которая будет новым эффективным и действенным инструментом для предотвращения и быстрого реагирования на мировые угрозы. Все: продовольственные, гуманитарные, угрозы безопасности. Со штаб-квартирой в Киеве или Одессе, откуда вскоре отправится судно в рамках программы Grain from Ukraine".

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Детали: 26 ноября, в День памяти жертв Голодомора в Украине, в Киеве при участии иностранных лидеров состоялся учредительный саммит "International Summit оn Food Security" в рамках гуманитарной программы "Grain from Ukraine" ("Зерно из Украины").

В нем в разных форматах приняли участие: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министры Польши, Литвы, Румынии, Бельгии: Матеуш Моравецкий, Ингрида Шимоните, Николае Чуке, Александр Де Кроо, президент Венгрии Каталин Новак, генсек ООН Антониу Гутерриш, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, главы правительств Швеции Ульф Кристерссон и Хорватии Андрей Пленкович, президенты Финляндии, Латвии, Эстонии, Словении, Болгарии, генсек НАТО, высокопоставленные чиновники Великобритании, Чехии, Италии, Австрии, Испании, Катара, Канады, Агентство США по международному развитию, Швейцарское агентство развития и сотрудничества, Всемирная продовольственная программа в Украине, Food and Agriculture Organization (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

International Summit оn Food Security
International Summit оn Food Security
Фото ОПУ

По результатам Международного учредительного саммита International Summit оn Food Security его участники сделали совместное заявление.

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Темы: ЗеленскиймирзерноУкраина
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