Зеленский предлагает создать международную институцию со штаб-квартирой в Киеве или Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский на учредительном саммите "International Summit оn Food Security" предложил создать новую международную институцию со штаб-квартирой в Украине, чтобы она предотвращала мировые угрозы и быстро реагировала на их появление.

Источник: Владимир Зеленский в выступлении на Международном учредительном саммите "International Summit оn Food Security" в рамках гуманитарной программы "Grain from Ukraine", Офис президента Украины

Прямая речь: "Сегодня я хочу предложить в продолжение этой инициативы создать новую международную институцию. Институцию, которая будет новым эффективным и действенным инструментом для предотвращения и быстрого реагирования на мировые угрозы. Все: продовольственные, гуманитарные, угрозы безопасности. Со штаб-квартирой в Киеве или Одессе, откуда вскоре отправится судно в рамках программы Grain from Ukraine".

Детали: 26 ноября, в День памяти жертв Голодомора в Украине, в Киеве при участии иностранных лидеров состоялся учредительный саммит "International Summit оn Food Security" в рамках гуманитарной программы "Grain from Ukraine" ("Зерно из Украины").

В нем в разных форматах приняли участие: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министры Польши, Литвы, Румынии, Бельгии: Матеуш Моравецкий, Ингрида Шимоните, Николае Чуке, Александр Де Кроо, президент Венгрии Каталин Новак, генсек ООН Антониу Гутерриш, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, главы правительств Швеции Ульф Кристерссон и Хорватии Андрей Пленкович, президенты Финляндии, Латвии, Эстонии, Словении, Болгарии, генсек НАТО, высокопоставленные чиновники Великобритании, Чехии, Италии, Австрии, Испании, Катара, Канады, Агентство США по международному развитию, Швейцарское агентство развития и сотрудничества, Всемирная продовольственная программа в Украине, Food and Agriculture Organization (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

International Summit оn Food Security Фото ОПУ

По результатам Международного учредительного саммита International Summit оn Food Security его участники сделали совместное заявление.