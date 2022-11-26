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Казахстан: Токаєв склав присягу і призначив вибори в парламент, в Астані затримали мітингарів 

Олена РощінаСубота, 26 листопада 2022, 20:05
Касим-Жомарт Токаєв склав присягу, скриншот Радіо Азаттик

В Астані 26 листопада відбулася церемонія інавгурації президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва, він склав присягу, після інавгурації в Астані затримали десятки людей, які вийшли на мітинг.

Джерело: "Радіо Азаттик", "Радіо Свобода" з посиланням на казахські ЗМІ

Деталі: Токаєв склав присягу в Палаці незалежності і вступив на посаду на семирічний термін – відповідно до змін Конституції, внесених до виборів. Згідно з поправками, одну й ту саму людину не може бути обрано президентом двічі, проте поточний термін Токаєва з ухваленням змін було обнулено.

У присутності чиновників, депутатів, іноземних дипломатів голова ЦВК Нурлан Абдиров вручив Токаєву посвідчення президента.

У своєму виступі Токаєв заявив, що його команда має зробити "велику роботу з трансформації суспільства і перетворення Казахстану на розвинену країну з насправді демократичними інститутами".

Водночас він заявив, що Казахстан продовжить багатовекторну зовнішню політику, розвиватиме відносини з державами на пострадянському просторі, США та Європейським Союзом, Китаєм.

У цей же день Токаєв підписав декілька указів. Одним із них він призначив на 14 січня 2023 року вибори до верхньої палати парламенту.

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Після інавгурації президента Казахстану в Астані відбулись затримання десятків людей. Затримані "намагалися провести мітинг". Тема мітингу не називається.

ЗМІ припускають, що затримання зазнали прихильники бізнесмена Марата Абієва, якого називають засновником проєкту "Архітектори майбутнього"

Протягом години в столиці країни був недоступним інтернет. За інформацією місцевих ЗМІ, інтернет уже вдалось відновити, однак він працює з перебоями.

Нагадаємо: Позачергові вибори президента Казахстану відбулися 20 листопада. Токаєв оголосив їх у вересні 2022 року, запропонувавши збільшити президентський термін із п’яти до семи років, але зробити його одноразовим.

Суперниками Токаєва були маловідомі кандидати, відтак він набрав 81,31% голосів виборців. Спостерігачі повідомляли про порушення під час голосування, а опозиція в день виборів провела акції протесту.

Касим-Жомарт Токаєв став виконувати обов’язки президента у березні 2019 року після відставки Нурсултана Назарбаєва. У квітні 2019 року Токаєв оголосив дострокові президентські вибори та переміг на них. 

Після внесення змін до Конституції його термін "обнулився". 

За підсумками нинішніх виборів 69-річний Токаєв зможе залишатися при владі до 2029 року.

Теми: Казахстанвибори
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