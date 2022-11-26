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Казахстан: Токаев принял присягу и назначил выборы в парламент, в Астане задержали митингующих 

Елена РощинаСуббота, 26 ноября 2022, 19:05
Казахстан: Токаев принял присягу и назначил выборы в парламент, в Астане задержали митингующих 
Касым-Жомарт Токаев принял присягу, скриншот Радио Азаттык

В Астане 26 ноября состоялась церемония инаугурации президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, он принял присягу, после инаугурации в Астане задержали десятки людей, которые вышли на митинг.

Источник: "Радио Азаттык", "Радио Свобода" со ссылкой на казахские СМИ

Детали: Токаев принял присягу во Дворце независимости и вступил в должность на семилетний срок – в соответствии с изменениями Конституции, внесенными до выборов. Согласно поправкам, один и тот же человек не может быть избран президентом дважды, однако текущий срок Токаева с принятием изменений был обнулен.

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В присутствии чиновников, депутатов, иностранных дипломатов глава ЦИК Нурлан Абдыров вручил Токаеву удостоверение президента.

В своем выступлении Токаев заявил, что его команде предстоит проделать "большую работу по трансформации общества и превращению Казахстана в развитую страну с действительно демократическими институтами".

В то же время он заявил, что Казахстан продолжит многовекторную внешнюю политику, будет развивать отношения с государствами на постсоветском пространстве, США и Европейским Союзом, Китаем.

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В этот же день Токаев подписал несколько указов. Одним из них он назначил на 14 января 2023 года выборы в верхнюю палату парламента.

После инаугурации президента Казахстана в Астане произошли задержания десятков людей. Задержанные "пытались провести митинг". Тема митинга не называется.

СМИ предполагают, что задержанию подверглись сторонники бизнесмена Марата Абиева, которого называют основателем проекта "Архитекторы будущего"

В течение часа в столице страны был недоступен интернет. По информации местных СМИ, интернет уже удалось восстановить, однако он работает с перебоями.

Напомним: Внеочередные выборы президента Казахстана состоялись 20 ноября. Токаев объявил их в сентябре 2022 года, предложив увеличить президентский срок с пяти до семи лет, но сделать его единоразовым.

Соперниками Токаева были малоизвестные кандидаты, поэтому он набрал 81,31% голосов избирателей. Наблюдатели сообщали о нарушениях во время голосования, а оппозиция в день выборов провела акции протеста.

Касым-Жомарт Токаев стал исполнять обязанности президента в марте 2019 года после отставки Нурсултана Назарбаева. В апреле 2019 года Токаев объявил досрочные президентские выборы и победил на них. 

После внесения изменений в Конституцию его срок "обнулился". 

По итогам нынешних выборов 69-летний Токаев сможет оставаться у власти до 2029 года.

Темы: Казахстанвиборы
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