Велика Британія підготувала 10 українських екіпажів для гелікоптерів Sea King, які Лондон планує передати Україні.

Про підготовку екіпажів повідомило Міністерство оборони Великої Британії, пише "Європейська правда".

"Велика Британія надасть Збройним силам України гелікоптери Sea King у рамках подальшої підтримки. Королівський флот провів навчання на Sea King для 10 екіпажів Збройних Сил України, підвищивши їхні пошуково-рятувальні можливості", - повідомило міністерство.

The UK will provide the Ukrainian Armed Forces with Sea King helicopters as part of its continued support.



The Royal Navy has delivered Sea King training to 10 crews of the Armed Forces of Ukraine, enhancing their search and rescue capabilities.



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/eC5p2kwh60