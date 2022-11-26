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Британія підготувала 10 українських екіпажів для гелікоптерів Sea King

"Європейська правда"Субота, 26 листопада 2022, 19:22
Британія підготувала 10 українських екіпажів для гелікоптерів Sea King
Гелікоптер Sea King, скриншот

Велика Британія підготувала 10 українських екіпажів для гелікоптерів Sea King, які Лондон планує передати Україні.

Про підготовку екіпажів повідомило Міністерство оборони Великої Британії, пише "Європейська правда".

"Велика Британія надасть Збройним силам України гелікоптери Sea King у рамках подальшої підтримки. Королівський флот провів навчання на Sea King для 10 екіпажів Збройних Сил України, підвищивши їхні пошуково-рятувальні можливості", - повідомило міністерство.

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Як повідомлялося, Британія вперше передасть Україні гелікоптери - загалом три Sea King, з яких перший (чи перші) вже в Україні. 

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Гелікоптери Sea King раніше використовувалися британськими повітряними силами і флотом, на флоті останній Sea King перестали використовувати з 2018 року. 

Теми: Велика Британіявійнаавіа
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