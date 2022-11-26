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Британия подготовила 10 украинских экипажей для вертолетов Sea King

"Европейская правда"Суббота, 26 ноября 2022, 20:22
Вертолет Sea King, скриншот

Великобритания подготовила 10 украинских экипажей для вертолетов Sea King, которые Лондон планирует передать Украине.

О подготовке экипажей сообщило Министерство обороны Великобритании, пишет "Европейская правда".

"Великобритания предоставит Вооруженным силам Украины вертолеты Sea King в рамках дальнейшей поддержки. Королевский флот провел обучение на Sea King для 10 экипажей Вооруженных Сил Украины, повысив их поисково-спасательные возможности", - сообщило министерство.

Как сообщалось, Великобритания впервые передаст Украине вертолеты - всего три Sea King, из которых первый (или первые) уже в Украине. 

Вертолеты Sea King ранее использовались британскими воздушными силами и флотом, на флоте последний Sea King перестали использовать с 2018 года. 

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Темы: Великобританиявойнаавиа
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