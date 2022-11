Британия подготовила 10 украинских экипажей для вертолетов Sea King

Великобритания подготовила 10 украинских экипажей для вертолетов Sea King, которые Лондон планирует передать Украине.

О подготовке экипажей сообщило Министерство обороны Великобритании, пишет "Европейская правда".

"Великобритания предоставит Вооруженным силам Украины вертолеты Sea King в рамках дальнейшей поддержки. Королевский флот провел обучение на Sea King для 10 экипажей Вооруженных Сил Украины, повысив их поисково-спасательные возможности", - сообщило министерство.

🚁 The UK will provide the Ukrainian Armed Forces with Sea King helicopters as part of its continued support.



The @RoyalNavy has delivered Sea King training to 10 crews of the Armed Forces of Ukraine, enhancing their search and rescue capabilities.



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/eC5p2kwh60