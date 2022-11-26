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Зеленський: Ми робимо все, щоб зупинити нову геноцидну політику Росії

Олена РощінаСубота, 26 листопада 2022, 19:38
Зеленський: Ми робимо все, щоб зупинити нову геноцидну політику Росії
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна робить усе, щоб зупинити геноцидну політику Росії, цьому були присвячені зустрічі з іноземними лідерами, які відбулися в Києві 26 листопада. 

Джерело: Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні

Пряма мова: "Сьогодні ми провели перший Міжнародний саміт із продовольчої безпеки. Провели в Києві разом із нашими партнерами. І свідомо – саме цими днями, коли ми вшановуємо пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років.

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Українці пройшли через геноцид. І сьогодні ми робимо все можливе й неможливе, щоб зупинити нову геноцидну політику Росії. Нову, але таку схожу на ту, яка вбила мільйони людей у ХХ столітті. 

І ми не просто відбиваємося від агресії. Ми крок за кроком створюємо систему, яка зупинить агресію, демонтує її наслідки й гарантуватиме довготривалу безпеку – безпеку Україні, усій Європі та світу".

Деталі: Зеленський заявив про лідерську роль України у продовольчій безпеці, адже завдяки українській експортній зерновій ініціативі з трьох чорноморських портів на світовий ринок уже відправлено близько 12 мільйонів тонн продовольства до 40 країн світу. Із них більш як 2,5 млн тонн – країнам, у яких люди голодують або перебувають на межі голоду: Ефіопії, Ємену, Сомалі й Афганістану. 

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Пряма мова: "Сьогодні ми офіційно оголосили про старт нашої нової ініціативи – гуманітарної. Grain from Ukraine. І маємо домовленості вже з багатьма партнерами про спільну роботу "Зерно з України".

Євросоюз, США, Франція, Британія, Німеччина, Японія, Катар, Канада, Норвегія, Нідерланди, Фінляндія, Бельгія, Литва, Чехія, Італія, Австрія, Іспанія, Швеція, Словенія, Швейцарія та інші. Наш саміт із продовольчої безпеки підтримали понад 20 держав. Загальна сума, яку ми акумулювали для Grain from Ukraine, – вже близько 150 млн доларів. Робота триває. Готуємо до 60 кораблів.

Усі ми разом не просто відправляємо українську агропродукцію тим країнам, які найбільше страждають від продовольчої кризи. Ми підтверджуємо, що ніколи більше голод не має використовуватися як зброя. 

Якби не українське продовольство, якби не наше спільне з партнерами лідерство, то соціальну стабільність у таких регіонах, як північ Африки або Близький Схід, не вдалося б втримати. Саме цього хотіла Росія. Маємо – і можемо! – цього не допустити".

Деталі: Зеленський зазначив, що в суботу зустрівся з премʼєр-міністром Бельгії, також у Києві відбулася зустріч "Люблінського трикутника" на рівні премʼєр-міністрів – Україна, Польща і Литва.

"Тож сьогодні – дуже насичений дипломатичний день. День, який зміцнив і Україну, і наших партнерів", – сказав президент.

Теми: ЗеленськийРосіясвіт
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