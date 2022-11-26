Зеленский: Мы делаем все, чтобы остановить новую геноцидную политику России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина делает все, чтобы остановить геноцидную политику России, этому были посвящены состоявшиеся в Киеве 26 ноября встречи с иностранными лидерами.

Источник: Владимир Зеленский в вечернем видеообращении

Прямая речь: "Сегодня мы провели первый Международный саммит по продовольственной безопасности. Провели в Киеве вместе с нашими партнерами. И сознательно – именно в эти дни, когда мы чтим память жертв Голодомора 1932-1933 годов.

Украинцы прошли через геноцид. И сегодня мы делаем все возможное и невозможное, чтобы остановить новую геноцидную политику России. Новую, но такую ​​похожую на ту, которая убила миллионы людей в ХХ веке.

И мы не просто отбиваемся от агрессии. Мы шаг за шагом создаем систему, которая остановит агрессию, демонтирует ее последствия и гарантирует долгосрочную безопасность – безопасность Украины, всей Европы и мира".

Детали: Зеленский заявил о лидерской роли Украины в продовольственной безопасности, ведь благодаря украинской экспортной зерновой инициативе из трех черноморских портов на мировой рынок уже отправлено около 12 миллионов тонн продовольствия в 40 стран мира. Из них более 2,5 млн тонн – странам, в которых люди голодают или находятся на грани голода: Эфиопии, Йемену, Сомали и Афганистану.

Прямая речь: "Сегодня мы официально объявили о старте нашей новой инициативы – гуманитарной. Grain from Ukraine. И есть договоренности уже со многими партнерами о совместной работе "Зерно из Украины".

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Евросоюз, США, Франция, Великобритания, Германия, Япония, Катар, Канада, Норвегия, Нидерланды, Финляндия, Бельгия, Литва, Чехия, Италия, Австрия, Испания, Швеция, Словения, Швейцария и другие. Наш саммит по продовольственной безопасности поддержали более 20 государств. Общая сумма, которую мы аккумулировали для Grain from Ukraine – уже около 150 млн долларов. Работа продолжается. Готовим к 60 кораблям.

Все мы вместе не просто отправляем украинскую агропродукцию тем странам, которые больше всего страдают от продовольственного кризиса. Мы подтверждаем, что никогда больше голода не должно использоваться как оружие.

Если бы не украинская продовольствие, если бы не наше совместное с партнерами лидерство, социальную стабильность в таких регионах, как север Африки или Ближний Восток, не удалось бы удержать. Именно этого хотела Россия. Должны – и можем! – этого не допустить".

Детали: Зеленский отметил, что в субботу встретился с премьер-министром Бельгии, также в Киеве состоялась встреча "Люблинского треугольника" на уровне премьер-министров – Украина, Польша и Литва.

"Сегодня – очень насыщенный дипломатический день. День, который укрепил и Украину, и наших партнеров", – сказал президент.