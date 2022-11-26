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У 15 регіонах ще обмежено електропостачання і кількість відключень може зрости

Олена РощінаСубота, 26 листопада 2022, 19:56
У 15 регіонах ще обмежено електропостачання і кількість відключень може зрости
Як українці виживають без світла, фото Getty Images

У Києві й 14 областях України станом на вечір суботи обмежено електропостачання після російських атак, що відбулися в середу, і кількість відключень може зрости.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 26 листопада

Пряма мова: "Цієї доби наші енергетики продовжили відновлення системи. І маємо вже більше можливостей генерувати й постачати електрику. Але, на жаль, ще недостатньо, щоб зробити постачання повністю стабільним.

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Станом на ранок уже вдвічі менше абонентів, ніж учора ввечері, були відключені від електрики. Втім, у 14 областях і в Києві все ще діють обмеження для більш як 100 тисяч абонентів у кожному з регіонів.

Якщо увечері споживання зросте, кількість відключень може збільшитися. Це ще раз свідчить про те, наскільки важливо зараз берегти енергію та споживати її раціонально".

Теми: електроенергіяКиївУкраїнаЗеленський
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