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В 15 регионах еще ограничено электроснабжение и количество отключений может возрасти

Елена РощинаСуббота, 26 ноября 2022, 20:56
Как украинцы выживают без света, фото Getty Images

В Киеве и 14 областях Украины по состоянию на вечер субботы ограничено электроснабжение после российских атак, произошедших в среду, и количество отключений может возрасти.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 26 ноября

Прямая речь: "За эти сутки наши энергетики продолжили восстановление системы. У нас уже больше возможностей генерировать и поставлять электричество. Но, к сожалению, еще недостаточно, чтобы сделать поставки полностью стабильным.

По состоянию на утро уже вдвое меньше абонентов, чем вчера вечером, были отключены от электричества. Впрочем, в 14 областях и в Киеве все еще действуют ограничения для более 100 тысяч абонентов в каждом из регионов.

Если вечером потребление возрастет, количество отключений может увеличиться. Это еще раз свидетельствует о том, насколько важно сейчас беречь энергию и потреблять ее рационально".

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Темы: электроэнергияКиевУкраинаЗеленский
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