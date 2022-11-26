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Шлях до ЄС і НАТО: Україна планує підписати в грудні декларації про підтримку ще з кількома країнами

"Європейська правда"Субота, 26 листопада 2022, 20:35

Після підписання у суботу декларації щодо підтримки членства України в ЄС і НАТО з прем’єр-міністром Бельгії в Офісі президента України анонсували підписання аналогічних документів з ще декількома державами Альянсу до кінця року.

Про це розповів дипрадник президента з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, заступник глави ОПУ Ігор Жовква, повідомляє "Європейська правда".

"До кінця року плануємо підписання ще декількох аналогічних декларацій з лідерами держав НАТО", - зауважив Жовква.

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Дипрадник окремо наголосив, що Бельгія стала другою країною, яка підписала з Україною спільну декларацію і задекларувала готовність надавати практичну підтримку для досягненя Україною прогресу у запровадженні стандартів ЄС і НАТО та інтеграції України до цих міжнародних організацій. Першою країною стала Чехія.

"Це є дуже важливим міжнародним політичним сигналом у контексті досягнення прогресу України на євроінтеграційному напрямі, адже наша країна успішно просувається в імплементації семи рекомендацій Європейської комісії, необхідних для вступу до ЄС. А стандарти НАТО та взаємосумісність ми успішно опановуємо на полі бою. Голос Бельгії відіграє одну з провідних ролей у європейській спільноті і ми дуже вдячні бельгійським партнерам за цю підтримку", - зауважив Жовква.

Спільною декларацією Бельгія також підтримала подальше виділення Європейським Союзом військової допомоги Україні й просування довгострокових програм підтримки України у безпековій сфері.

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Теми: ЄСНАТОєвроінтеграціяУкраїна
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