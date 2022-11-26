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Путь к ЕС и НАТО: Украина планирует подписать в декабре декларации о поддержке еще с несколькими странами

"Европейская правда"Суббота, 26 ноября 2022, 20:35

После подписания в субботу декларации о поддержке членства Украины в ЕС и НАТО с премьер-министром Бельгии в Офисе президента Украины анонсировали подписание аналогичных документов с еще несколькими государствами Альянса до конца года.

Об этом рассказал дипсоветник президента по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, заместитель главы ОПУ Игорь Жовква, сообщает "Европейская правда".

"До конца года планируем подписание еще нескольких аналогичных деклараций с лидерами государств НАТО", - отметил Жовква.

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Дипсоветник отдельно отметил, что Бельгия стала второй страной, которая подписала с Украиной совместную декларацию и задекларировала готовность оказывать практическую поддержку для достижения Украиной прогресса во внедрении стандартов ЕС и НАТО и интеграции Украины в эти международные организации. Первой страной стала Чехия.

"Это является очень важным международным политическим сигналом в контексте достижения прогресса Украины на евроинтеграционном направлении, ведь наша страна успешно продвигается в имплементации семи рекомендаций Европейской комиссии, необходимых для вступления в ЕС. А стандарты НАТО и взаимосовместимость мы успешно осваиваем на поле боя. Голос Бельгии играет одну из ведущих ролей в европейском сообществе и мы очень благодарны бельгийским партнерам за эту поддержку", - отметил Жовква.

Совместной декларацией Бельгия также поддержала дальнейшее выделение Европейским Союзом военной помощи Украине и продвижение долгосрочных программ поддержки Украины в сфере безопасности.

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Темы: ЕСНАТОевроинтеграцияУкраина
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