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Угорщина визначила нового посла в Україні: випускник "МГИМО", фахівець із нацменшин

"Європейська правда"Субота, 26 листопада 2022, 22:25
Прапор Угорщини, фото LightRocket via Getty Images

Уряд Угорщини у рамках планової ротації має намір ухвалити рішення про відставку чинного посла Угорщини в Україні та вже визначив, хто стане його імовірним наступником.

Про це із посиланням на власні джерела розповідає угорське видання HVG; джерела "Європейської правди" раніше також повідомляли про очікуване завершення каденції чинного посла.

"Мандат посла Іштвана Ійдярто, який зараз супроводжує візит глави угорської держави до Києва, завершується, його замінить досвідчений представник МЗС Онтал Гейзер", - повідомляє HVG.

Заміна посла не є терміновою або позаплановою: чинний керівник угорського посольства Іштван Ійдярто працює на цій посаді з кінця 2018 року, тож невдовзі вичерпає стандартний для послів 4-річний термін. Також це підтверджують джерела HVG.

Кандидат на його заміну офіційно ще не пройшов усі етапи узгодження – зокрема, у понеділок його мають заслухати в комітеті із закордонних справ угорського парламенту, де є тверда проурядова більшість.

Онтал Гейзер є кар’єрним дипломатом, хоча працював не лише на дипломатичних посадах.

Відомо, що він здобув освіту у Московському державному інституті міжнародних відносин, більше відомому за російською абревіатурою "МГИМО", диплом якого отримав у 1986 році. Цей виш є ключовим для підготовки російських (раніше радянських) дипломатів, мав обмежену кількість іноземних студентів та відомий своєю тісною пов’язаністю з КДБ у радянські часи.

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Попри те, що він є дипломатом і працював у МЗС після повернення з Москви, у 2000-ні роки Гейзера призначили очільником Національного офісу з питань етнічних меншин. У 2010 він повернувся в МЗС на посаду посла, очолював посольства в Словаччині, Албанії та Казахстані.

Як відомо, відносини України та уряду Угорщини перебувають у кризі. Дивіться інтерв’ю одного з лідерів опозиції Гергея Корачоня: Альтернатива Орбану: мер Будапешта, що підтримує Україну.

Про ставлення угорського суспільства до України читайте у статті "Суміш допомоги, міфів та пропаганди"

Теми: Угорщинадипломатичні відносини
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